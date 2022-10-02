في كأس آسيا.. فوز اليابان على فيتنام يحرم "أخضر الصالات" من التأهل لربع النهائي

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سبق

تأهل منتخب اليابان إلى الدور ربع النهائي بعد فوزه على فيتنام 2-0، اليوم الأحد، في للقاء الذي جمع الفريقين على صالة الشيخ سعد العبدالله في الكويت، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة، في كأس آسيا لكرة الصالات 2022 في الكويت.

وسجل كازويا شيميزو هدفي الفوز لصالح المنتخب الياباني في الدقيقتين 6 و36 من عمر اللقاء.

وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة اليوم أيضاً فوز السعودية على كوريا الجنوبية 4-0 على نفس الصالة.

وتصدّر منتخب اليابان ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من ثلاث مباريات، بفارق المواجهات المباشرة أمام كل من فيتنام والسعودية، في حين بقي رصيد كوريا الجنوبية خالياً من النقاط، حيث حصلت اليابان وفيتنام على بطاقتي التأهل للدور ربع النهائي.

وفي ربع النهائي تلتقي اليابان مع ثاني المجموعة الثالثة، في حين تتقابل فيتنام مع صاحب المركز الأول في المجموعة الثالثة.

وكانت الجولة الأولى من منافسات المجموعة شهدت يوم الأربعاء فوز السعودية على اليابان 2-1 وفيتنام على كوريا الجنوبية 5-1، في حين شهدت الجولة الثانية يوم الجمعة فوز فيتنام على السعودية 3-1 واليابان على كوريا الجنوبية 6-0.

ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي الذي تقام مبارياته يوم الثلاثاء 4 أكتوبر، على أن تقام المباراة النهائية يوم 8 أكتوبر.