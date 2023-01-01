بعد تتويجه بلقب كأس العالم.. "ميسي": لن أنسى هذا التاريخ

وكتب ميسي: "أودّ أن تكون لدي ذاكرة خاصة لكل الأشخاص الذين يتابعونني ويدعمونني. كان من الرائع أن أكون قادرًا على مشاركة هذا الطريق معكم كلكم، كان من المستحيل الوصول لما أنا فيه الآن بدون هذا التشجيع الكبير الذي تلقّيته من كل الناس في بلادي، وأيضًا في باريس وبرشلونة، والعديد من المدن والبلدان الأخرى التي كنت أتلقى منها مشاعر المودة".