والد "ماتيوس بيريرا" محترف "الهلال" يثير الجدل: تبقى لنا القليل!

أثار الكساندر بيريرا والد محترف الهلال ماتيوس بيريرا الجدل في تصريحات إعلامية له تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بشأن مستقبل نجله مع الهلال .
وقال والد اللاعب :" لقد انتهى الأمر تقريباً فقط تبقى القليل" وذلك عند سؤاله عن إمكانية رحيل اللاعب لنادي بوتافوغو .
وكان ماتيوس بيريرا قد حذف الأسبوع الماضي صوراً له بقميص الهلال، ما يشير إلى اقتراب رحيله عن النادي العاصمي.
وكانت تقارير سابقة قد ذكرت أن نادي بوتافوغو البرازيلي يجد صعوبة بالغة في استقطاب بيريرا ،بسبب رفض الهلال التفريط في اللاعب.
وبحسب تلك التقارير فقد حاول النادي البرازيلي استعارة اللاعب مع خيار الشراء، لكن الهلال رفض الأمر تماماً.