عقب حصوله على صدارة الترتيب.. "الحزامي" يُتوِّج بطل الراليات يزيد الراجحي بلقب فئة "تي 1"

وقد حصد بطل الراليات يزيد الراجحي لقب فئة "تي 1 بي" بعد أن حل في صدارة ترتيب الفئة بختام المرحلة الثانية أمس، وحل في المركز الثاني ليونيل باود، وحاز خالد الفريحي لقب فئة "تي 1"، وحل المشناء الرمالي في المركز الثاني، وعبدالله الحيدان في المركز الثالث.