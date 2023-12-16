عقب حصوله على صدارة الترتيب.. "الحزامي" يُتوِّج بطل الراليات يزيد الراجحي بلقب فئة "تي 1"

عقب حصوله على صدارة الترتيب.. "الحزامي" يُتوِّج بطل الراليات يزيد الراجحي بلقب فئة "تي 1"
توَّج سطام الحزامي، الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، الفائزين بفئات رالي جدة 2023، الذي اختُتمت منافساته أمس السبت، وذلك خلال حفل الختام وتتويج الفائزين الذي أقيم في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.
وقد حصد بطل الراليات يزيد الراجحي لقب فئة "تي 1 بي" بعد أن حل في صدارة ترتيب الفئة بختام المرحلة الثانية أمس، وحل في المركز الثاني ليونيل باود، وحاز خالد الفريحي لقب فئة "تي 1"، وحل المشناء الرمالي في المركز الثاني، وعبدالله الحيدان في المركز الثالث.
كما حسم جعفر القحطاني لقب فئة "تي 2" أمام خالد الهمزاني وعبدالله دبشي السند، وأحرز صالح عبدالله السيف لقب فئة "تي 3" أمام دانية عقيل ونيكولا كافيجلياسو، وحلق ياسر بن سعيدان بلقب فئة "تي 4" أمام مها الحملي وعبدالله الشقاوي، فيما أحرز تيروهيتو سوجاوارا لقب فئة "تي 5" أمام إبراهيم المهنا وطارق الرماح.
وتوج سطام الحزامي الفائزين في فئات الدراجات النارية، التي أسفرت نتائجها عن تحقيق هيثم التويجي لقب فئة الكوادز، تلاه هاني النومسي وإميل ستكنز، وحصد بدر الحمدان لقب فئة الدراجات النارية تحت450cc أمام عبدالحليم المغيرة ومشعل الغنيم، فيما حصد فيليب هوريلمان صدارة الدراجات النارية فوق 450cc.
ويعد رالي جدة الجولة الأخيرة لبطولة السعودية للراليات الصحراوية 2023، التي ينظمها الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية بالتعاون مع وزارة الرياضة.
وخاض السائقون أمس السبت المرحلة الثانية للرالي في خليص بطول 208 كم (99 لمرحلتَي الربط و109 للمرحلة الخاصة)، وأقيم بعد انتهاء المرحلة حفل الختام وتتويج الفائزين.