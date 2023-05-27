بايرن ميونخ يتوج بطلاً للدوري الألماني للمرة الـ 11 على التوالي

تُوج بايرن ميونيخ بطلاً للدوري الألماني، عقب فوزه على مضيفه كولن بهدفين مقابل هدف، وتعادل بوروسيا دورتموند أمام ماينتس 2-2 في الجولة الأخيرة، اليوم السبت.
وفرط دورتموند في فرصة لم تتح له منذ 10 أعوام وتعادل على ملعبه، ليهدي بايرن ميونيخ لقب الدوري الألماني، بعد فوز الفريق البافاري على كولونيا في آخر جولة بموسم كان في قمة الإثارة.
وحسم الفريق البافاري اللقب بفارق الأهداف عن بوروسيا دورتموند، بعد أن جمع كل منهما 71 نقطة، في صراع مثير استمر حتى الرمق الأخير.
ونجح بايرن ميونيخ في الظفر بلقب البوندسليغا للمرة 11 توالياً، في كان آخر لقب توج به دورتموند عام 2012م.