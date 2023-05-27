بايرن ميونخ يتوج بطلاً للدوري الألماني للمرة الـ 11 على التوالي

وفرط دورتموند في فرصة لم تتح له منذ 10 أعوام وتعادل على ملعبه، ليهدي بايرن ميونيخ لقب الدوري الألماني، بعد فوز الفريق البافاري على كولونيا في آخر جولة بموسم كان في قمة الإثارة.