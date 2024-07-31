كأس العالم للرياضات الإلكترونية تُغيِّر مفهوم المنافسات العالمية بتتويج بطل واحد

شكَّلت بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية في الرياض منعطفًا مهمًّا في تاريخ منافسات الرياضات الإلكترونية في العالم، حاملة لقب أكبر حدث في تاريخها؛ إذ سيُتوَّج فيها أول بطل للأندية على مستوى العالم، بخلاف النسخ السابقة، التي كانت تتوج بطلاً لكل لعبة؛ وهو ما أضفى مفهومًا جديدًا للحدث العالمي، ودفع اللاعبين والأندية للتنافس والوصول إلى أعلى المراحل، وصولاً إلى اللقب الأغلى.