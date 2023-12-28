الأهلي يتوّج بلقب بطولة السوبر المصري.. على حساب "فيوتشر"

أهداف المباراة سجلها محمود كهربا في الدقيقة 13 وحسين الشحات في الدقيقة 34 ثم أضاف عمر السعيد أول أهداف فيوتشر في الدقيقة 76 قبل أن يتعادل محمد محمود لفريقه في الدقيقة 81.