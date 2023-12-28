الأهلي يتوّج بلقب بطولة السوبر المصري.. على حساب "فيوتشر"

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لقب بطولة السوبر المصري في نسختها الأولى التي أُقيمت في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، بمشاركة أربعة فرق وذلك على حساب نادي فيوتشر.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين في المباراة النهائية من البطولة التي أُقيمت على ملعب محمد بن زايد بفوز الأهلي بأربعة أهداف لهدفين.
أهداف المباراة سجلها محمود كهربا في الدقيقة 13 وحسين الشحات في الدقيقة 34 ثم أضاف عمر السعيد أول أهداف فيوتشر في الدقيقة 76 قبل أن يتعادل محمد محمود لفريقه في الدقيقة 81.
واحتكم الفريقان للوقت الإضافي على شوطين بعد نهاية شوطي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.
ونجح أنتوني موديست في تسجيل الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 114 ثم يضيف كريم فؤاد الهدف الرابع في الدقيقة 117.
وحصد الأهلي اللقب فيما جاء فيوتشر في المركز الثاني وحلّ بيراميدز في المركز الثالث فيما جاء سيراميكا كليوباترا في المركز الرابع.