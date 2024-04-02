في الجولة 20 من دوري ممتاز الطائرة .. 6 مواجهات منتظرة

تنطلق غدًا الأربعاء منافسات الجولة الـ 20 من الدوري الممتاز للكرة الطائرة بإقامة 6 مباريات يتصدر الترتيب الهلال 48 نقطة وبفارق 5 نقاط عن منافسه الاتحاد الذي يحتل المركز الثاني 43 نقطة ثم الابتسام في المركز الثالث 41 نقطة.
من أبرز مباريات الجولة ستجمع الابتسام مع النصر على صالة الأمير نايف بن عبدالعزيز بالقطيف 9.30 مساء، ويلتقي الهداية والاتحاد على صالة نادي الخليج 9.30م.
ويحل الهلال ضيفًا على أبها على صالة نادي أبها 9.30 مساءً، فيما يواجه الفيصلي نظيره الأهلي على صالة نادي سدير 9.30 مساءً.
ويلعب الوحدة مع ضمك على صالة نادي الوحدة 9.30 مساءً ، بينما يلتقي الصفا نظيره الخليج على صالة نادي الترجي 9.30 مساءً.