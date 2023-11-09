الجولة السادسة من ممتاز السلة.. النصر يسعى لعبور الخليج.. والهلال في مواجهة الصفا

ويلتقي السلام الذي يحتل المركز التاسع برصيد (6) نقاط نظيره الأهلي، الذي يحتل المركز الثالث برصيد (10) نقاط عند الـ 4 مساءً على صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية في القطيف, التي ستستضيف مواجهتين إضافيتين في نفس اليوم، الأولى عند الـ6 مساءً، وتجمع الخليج "الثامن" برصيد (6) نقاط والنصر "الثاني" برصيد (10) نقاط,، والثانية عند الـ8 مساءً وتجمع الصفا "العاشر" برصيد (6) نقاط والهلال "الأول" برصيد (10) نقاط..