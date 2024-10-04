الألعاب السعودية3: النصر يسيطر على ذهبيتَيْ المبارزة

توج أحمد الصبان، رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة، الفائزين والفائزات في منافسات المبارزة بدورة الألعاب السعودية الثالثة 2024، التي أقيمت في منطقة البوليفارد3.
وحققت ياسمين الصالح (النصر) الميدالية الذهبية في سلاح الإيبيه (فئة الشابات)، ونالت دانية السعيد (الشباب) الميدالية الفضية، بينما حصدت أيتن محمد (النور) ووتين الطوخي (الهدى) الميدالية البرونزية.
وفي منافسات سلاح الفويل (فئة الرجال) أحرز إبراهيم الهديب (النصر) الميدالية الذهبية، وحقق زميله فيصل الجهني الميدالية الفضية، فيما نال البرونزية مهدي القروص (الهدى) وعبدالملك الأومير (النصر).
أما في منافسات سلاح السايبر (فئة الشباب) فقد سيطر الشقيقان جهاد وفياض العبيد، لاعبا الاتحاد، على الميداليتَين الذهبية والفضية؛ إذ حقق جهاد الذهبية، بينما نال فياض الفضية، وظفر بالبرونزية كل من عبدالسلام العنزي (العلا) وعبدالواحد باتي (عكاظ).
وفي منافسات سلاح السايبر للسيدات انتزعت ربى المصري (العلا) الميدالية الذهبية، وحصلت تلين القضماني (الشباب) على الميدالية الفضية، فيما ذهبت البرونزية إلى الحسناء الحماد (العلا) وعهد معمر (النصر).