الألعاب السعودية3: النصر يسيطر على ذهبيتَيْ المبارزة

أما في منافسات سلاح السايبر (فئة الشباب) فقد سيطر الشقيقان جهاد وفياض العبيد، لاعبا الاتحاد، على الميداليتَين الذهبية والفضية؛ إذ حقق جهاد الذهبية، بينما نال فياض الفضية، وظفر بالبرونزية كل من عبدالسلام العنزي (العلا) وعبدالواحد باتي (عكاظ).