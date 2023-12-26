طاقم تحكيم يوناني لقيادة قمة "كلاسيكو" الاتحاد والنصر

أسندت لجنةُ الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، قيادةَ قمة "كلاسيكو" الاتحاد والنصر لطاقم تحكيم يوناني، اليوم الثلاثاء، في اللقاء المؤجّل من منافسات الجولة 17 بدوري روشن.
وتُقام مباراة واحدة اليوم بين فريقَي الاتحاد والنصر على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية التاسعة مساءً.
وجاءت أسماء حكام مباراة اليوم كالتالي:
أناستاسيوس سيديروبولس كحكم ساحة، ويعاونه الثنائي "بوليكنوريس كوستاراس، ولازاروس ديميترياديس"، فيما سيتولّى السعودي فريح الجلعود مهمة الحكم الرابع.
ويتولّى مهمةَ حكم VAR "أنخيلوس ليفانخيلو"، ويساعده السعودي عمر الجمل.
يذكر أن النصر يحتلّ المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري السعودي "40 نقطة"، بينما يأتي الاتحاد في المركز السادس 26 نقطة.