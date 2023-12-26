طاقم تحكيم يوناني لقيادة قمة "كلاسيكو" الاتحاد والنصر

أسندت لجنةُ الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، قيادةَ قمة "كلاسيكو" الاتحاد والنصر لطاقم تحكيم يوناني، اليوم الثلاثاء، في اللقاء المؤجّل من منافسات الجولة 17 بدوري روشن.