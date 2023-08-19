حتى 2026.. الـهـلال يعلن تعاقده مع المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش

أعلن نادي الهلال تعاقده مع المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش حتى 2026، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية قادمًا من فولهام الإنجليزي.
ونشر النادي عبر حسابه على منصة (أكس) مقطع فيديو، يظهر فيه اللاعب مرتديًا قميص الهلال، ومتحدثًا: "أنا مشتعل.. دفاعك مرعوب".
وانضم ميتروفيتش، البالغ من العمر 28 عامًا، لفولهام في 2018 قادمًا من نيوكاسل، وينتهي عقده الحالي مع ناديه في يونيو 2026.
وسبق للمهاجم الصربي اللعب لأندية عدة، أبرزها: نيوكاسل يونايتد، أندرلخت وبارتيزان.
وتبلغ القيمة السوقية للاعب نحو 28 مليون يورو، بحسب موقع "ترانسفير ماركت" العالمي.