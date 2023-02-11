بمشاركة 80 فارسًا وفارسة.. "الشهري" بطلاً لسباق كأس القدرة والتحمُّل

وجاء فوز الشهري برفقة الجواد "إل سي جذور" بعد منافسة قوية منذ انطلاقة السباق في تمام الساعة السادسة صباحًا، الذي امتد سبع ساعات. وأنهى الشهري السباق بمعدل سرعة 23.02 كم/ ساعة، وحل في المركز الثاني الفارس محمد الحربي من فريق العليا على الجواد "حمداني"، بمعدل سرعة 21.71 كم/ ساعة، وجاء في المركز الثالث الفارس عبدالله العميرة من فريق الخيالة على صهوة الجواد "رمسا"، بمعدل سرعة 21.64 كم / ساعة.