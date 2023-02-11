بمشاركة 80 فارسًا وفارسة.. "الشهري" بطلاً لسباق كأس القدرة والتحمُّل

توَّج فؤاد بن فهد إبراهيم، المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للفروسية، الفارس عبدالله الشهري بطلاً لسباق كأس القدرة والتحمل، الذي أُقيم صباح اليوم السبت في قرية الجنادرية للقدرة والتحمل بمشاركة 80 فارسًا وفارسة من دول عدة على مسافة 119 كم مُقسَّمة على أربع مراحل.
وجاء فوز الشهري برفقة الجواد "إل سي جذور" بعد منافسة قوية منذ انطلاقة السباق في تمام الساعة السادسة صباحًا، الذي امتد سبع ساعات. وأنهى الشهري السباق بمعدل سرعة 23.02 كم/ ساعة، وحل في المركز الثاني الفارس محمد الحربي من فريق العليا على الجواد "حمداني"، بمعدل سرعة 21.71 كم/ ساعة، وجاء في المركز الثالث الفارس عبدالله العميرة من فريق الخيالة على صهوة الجواد "رمسا"، بمعدل سرعة 21.64 كم / ساعة.
وأُقيم إلى جانب السباق الرسمي سباقان دوليان، سباق نجمة واحدة بمسافة 100 كم، وسباق نجمتَين بمسافة 120 كم، شارك فيهما 100 فارس وفارسة من دول عدة.