حدثٌ قاريٌّ جديد في موطن الأحداث الرياضية.. المملكة تستضيف كأس آسيا لكرة السلة للرجال 2025

رياضة
حدثٌ قاريٌّ جديد في موطن الأحداث الرياضية.. المملكة تستضيف كأس آسيا لكرة السلة للرجال 2025
للمرة الثانية في تاريخها.. والبطولة تقام بمشاركة 16 منتخبًا آسيويًّا.. والصين الأكثر فوزًا بـ16 لقبًا
أعلن الاتحاد السعودي لكرة السلة، عن فوز المملكة بتنظيم بطولة كأس آسيا لكرة السلة لعام 2025، وتستضيف المملكة البطولة للمرة الثانية بعد نسخة 1996.
وأوضح الاتحاد السعودي لكرة السلة في بيان أن "المكتب التنفيذي الآسيوي للاتحاد الدولي للعبة، اختار السعودية لتنظيم البطولة القارية للمرة الثانية في تاريخها".
وتقام البطولة بمشاركة 16 منتخبًا آسيويًّا في الفترة بين 5 و17 أغسطس 2025.
يُذكر أن البطولة تقام كل 4 أعوام، علمًا بأن النسخة الماضية أقيمت في إندونيسيا وفاز بها المنتخب الأسترالي.
يشار إلى أن أكثر مَن فاز بالبطولة هو المنتخب الصيني بـ16 لقبًا.