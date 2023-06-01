الخليج ومضر يحققان الانتصار في انطلاق نخبة كبار اليد

وتتواصل منافسات البطولة غدًا الجمعة 02 يونيو 3023م، بمواجهتين ضمن الجولة الثانية، حيث سيلتقي الخليج مع مضر عند الساعة 4:00 مساءً في لقاء يسعى من خلاله الفريقان إلى مواصلة حصد النقاط نحو تحقيق اللقب، وفي المواجهة الثانية سيلعب النور مع الهدى عند الساعة 7:00 مساءً برغبة تحقيق أول الانتصارات للحفاظ على آمال حصد اللقب.