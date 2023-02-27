لخوض منافسات كأس آسيا.. الأخضر الشاب يصل إلى أوزباكستان

وصلت بعثة المنتخب السعودي تحت 20 عامًا لكرة القدم ، إلى العاصمة الأوزبكية طشقند، استعدادًا لخوض منافسات كأس آسيا تحت 20 عامًا 2023، والمقرر انطلاقها في الأول من شهر مارس المقبل.
وأعلن المدير الفني صالح المحمدي قائمة "الأخضر" المشاركة في البطولة، وأسماؤهم على النحو التالي: أسامة المرمش، تركي بالجوش، مهند اليحيى، مبارك الراجح، أحمد الجليدان، محمد برناوي، محمد الدوسري، محمد سليمان، خالد العسيري، سالم النجدي، وليد عياش، فيصل الصبياني، صهيب الزيد، عبد الله الزيد، مصعب الجوير، مروان الصحفي، عبد العزيز العليوة، محمد المري، ياسين الزبيدي، فيصل عبد الواحد، يزيد جوشان، مشاري النمر، عبد الله رديف.
يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 20 عامًا لكرة القدم ، سيفتتح مشاركته في منافسات كأس آسيا بمواجهة منتخب قيرغيزستان يوم الجمعة 3 مارس، على أن يخوض يوم الاثنين 6 مارس مباراته ضد منتخب الصين، وفي يوم الخميس 9 مارس يلاقي "الأخضر" منتخب اليابان.