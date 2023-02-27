لخوض منافسات كأس آسيا.. الأخضر الشاب يصل إلى أوزباكستان

وأعلن المدير الفني صالح المحمدي قائمة "الأخضر" المشاركة في البطولة، وأسماؤهم على النحو التالي: أسامة المرمش، تركي بالجوش، مهند اليحيى، مبارك الراجح، أحمد الجليدان، محمد برناوي، محمد الدوسري، محمد سليمان، خالد العسيري، سالم النجدي، وليد عياش، فيصل الصبياني، صهيب الزيد، عبد الله الزيد، مصعب الجوير، مروان الصحفي، عبد العزيز العليوة، محمد المري، ياسين الزبيدي، فيصل عبد الواحد، يزيد جوشان، مشاري النمر، عبد الله رديف.