قبل موقعة السوبر الأفريقي في العاصمة الرياض.. مدربا الزمالك والأهلي يتفقان على صعوبة المواجهة

وأشار جوزيه إلى أن التفاصيل الدقيقة ستحسم الأمور وتكون الفيصل في لقاء الغد, مبينًا أنهم استعدوا بشكل قوي ومميز بما يتناسب مع أهمية المباراة, مشيدًا بالتطور الكبير الذي شهده الفريق عن العام الماضي، وهو الأمر الذي يدعمهم غدًا, معبرًا عن سعادته الحضور بالمملكة التي يملك فيها ذكريات كثيرة كونه درّب أكثر من فريق فيها.