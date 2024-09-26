قبل موقعة السوبر الأفريقي في العاصمة الرياض.. مدربا الزمالك والأهلي يتفقان على صعوبة المواجهة

اتفق مدربا الزمالك والأهلي المصريين على صعوبة المواجهة التي ستجمعهما غدًا على ملعب المملكة أرينا بالرياض، في نهائي كأس السوبر الأفريقي لكرة القدم.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم في قاعة المؤتمرات بملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بالرياض, حيث أكد مدرب الزمالك "البرتغالي" جوزيه غوميز أنه تنتظرهم مواجهة صعبة أمام الأهلي, مشددًا في نفس الوقت على ثقته في لاعبيه وقدرتهم على تقديم المستوى المميز والظفر بالكأس.
وأشار جوزيه إلى أن التفاصيل الدقيقة ستحسم الأمور وتكون الفيصل في لقاء الغد, مبينًا أنهم استعدوا بشكل قوي ومميز بما يتناسب مع أهمية المباراة, مشيدًا بالتطور الكبير الذي شهده الفريق عن العام الماضي، وهو الأمر الذي يدعمهم غدًا, معبرًا عن سعادته الحضور بالمملكة التي يملك فيها ذكريات كثيرة كونه درّب أكثر من فريق فيها.
بدوره اتفق مدرب الأهلي المصري "السويسري" مارسيل كولر مع مدرب الزمالك على أهمية وصعوبة المباراة كونها تجمع فريقين كبيرين يملكان رصيدًا من البطولات الأفريقية, مشددًا على أنهم يسعون للفوز والعودة بالكأس القارية لمواصلة مسيرة الفريق الذي توج الأسبوع الماضي بلقب الدوري المصري.
وقلل كولر من تأثير إصابة بعض اللاعبين وعدم قدرتهم خوض اللقاء, مؤكدًا أنه لديه 23 لاعبًا في أتم الجاهزية, وسيحدد القائمة النهائية بعد التدريب الأخير اليوم, مثمنًا لجماهير فريقه دعمها لهم في كل مباراة، وهو ما يمنحهم القوة والمضي قدمًا في أي بطولة يخوضونها.