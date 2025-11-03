إنجازًا تاريخيًا .. برونزية عالمية لأخضر المبارزة ضمن بطولة كأس العالم في السلفادور

حقق المنتخب السعودي للمبارزة، إنجازًا تاريخيًا، بحصوله على الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم لمنافسات سلاح الإبية تحت (20) عامًا للرجال، التي اختتمت منافساتها اليوم في السلفادور، ليكرر بذلك إنجازه التاريخي للمرة الثانية بعد أن نال الميدالية ذاتها في نيجيريا عام 2024.