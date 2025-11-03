إنجازًا تاريخيًا .. برونزية عالمية لأخضر المبارزة ضمن بطولة كأس العالم في السلفادور

حقق المنتخب السعودي للمبارزة، إنجازًا تاريخيًا، بحصوله على الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم لمنافسات سلاح الإبية تحت (20) عامًا للرجال، التي اختتمت منافساتها اليوم في السلفادور، ليكرر بذلك إنجازه التاريخي للمرة الثانية بعد أن نال الميدالية ذاتها في نيجيريا عام 2024.
ومثّل المنتخب السعودي الرباعي حسن عابد، علي الفزيع، أحمد هزازي، ويوسف البنعلي، تحت إشراف المدرب الفرنسي هوغ أوبري، وتجاوز الأخضر منتخب كولومبيا في دور الـ16، وتايبيه في ربع النهائي، قبل أن يخسر من كندا في نصف النهائي، ليعود محققًا الفوز على المكسيك بنتيجة (45-24) وينتزع المركز الثالث والميدالية البرونزية.
ونوه رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة، واسم آل حسن، بالإنجاز الذي تحقق، ويُضاف إلى سلسة النجاحات التي تشهدها الرياضة السعودية بدعم القيادة الرشيدة -أيدها الله- واهتمام اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، مشيرًا إلى أن تصنيف المنتخب السعودي سيقفز إلى المراكز الأولى عالميًا بعد هذا المنجز.
وقال: "نولي اهتمامًا كبيرًا بالفئات السنية، وفقًا لأهداف الاتحاد المتزامنة مع إستراتيجية اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، كونها القاعدة الأساسية لصناعة جيل جديد من الأبطال القادرين على رفع راية الوطن في الاستحقاقات المقبلة، ومنها دورة الألعاب الآسيوية (2034) التي ستستضيفها المملكة.