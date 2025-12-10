رينارد: هدفنا نصف نهائي كأس العرب وجاهزون لمواجهة فلسطين

عقد المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، إيرفي رينارد، واللاعب مراد هوساوي، اليوم، مؤتمرًا صحفيًا للحديث عن مواجهة الأخضر أمام نظيره الفلسطيني، غدًا، ضمن الدور ربع النهائي من بطولة كأس العرب FIFA قطر 2025.
وأكد رينارد أن بلوغ المنتخب السعودي للدور ربع النهائي يمثّل بداية مرحلة تنافسية حقيقية، مع تركيز كامل على الوصول إلى نصف النهائي، مشيرًا إلى صعوبة المواجهة في ظل قوة المنتخبات المتأهلة، ومؤكدًا في الوقت ذاته جاهزية الفريق الفنية، والسعي لحسم اللقاء في الوقت الأصلي.
وفي سياق الاستعداد لكأس العالم، نوّه رينارد بأداء اللاعب مراد هوساوي في مشاركته الأولى، مؤكدًا أنه أثبت جدارته بتمثيل المنتخب، مع استمرار المنافسة بين اللاعبين خلال الفترة المقبلة، وضرورة العناية بالعناصر التي خاضت مشاركات محلية أو قارية، تحضيرًا للاستحقاقات القادمة.
من جهته، عبّر اللاعب مراد هوساوي عن فخره بتمثيل المنتخب الوطني، مؤكدًا جاهزية الفريق للقاء، والحرص على تنفيذ تعليمات الجهاز الفني، والاستفادة من خبرات زملائه داخل أرضية الملعب، مشددًا على أن الهدف هو التأهل ومواصلة المشوار نحو النهائي خطوة بخطوة.