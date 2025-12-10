رينارد: هدفنا نصف نهائي كأس العرب وجاهزون لمواجهة فلسطين

وفي سياق الاستعداد لكأس العالم، نوّه رينارد بأداء اللاعب مراد هوساوي في مشاركته الأولى، مؤكدًا أنه أثبت جدارته بتمثيل المنتخب، مع استمرار المنافسة بين اللاعبين خلال الفترة المقبلة، وضرورة العناية بالعناصر التي خاضت مشاركات محلية أو قارية، تحضيرًا للاستحقاقات القادمة.