أخضر الناشئين يرفع استعداده لتصفيات كأس آسيا

واصل المنتخب السعودي تحت 17 عامًا لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في مدينة الدمام، والمقام تحضيرًا للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 17 عامًا 2023.
وأجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية مساء اليوم على ملعب نادي النهضة، تحت إشراف المدير الفني عبدالوهاب الحربي، والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها تمارين لياقية وتكتيكية.
يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 17 عامًا سيستضيف المجموعة "الرابعة" من التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2023، التي تضم إلى جانبه منتخبات: الكويت، الهند، ميانمار، والمالديف، خلال الفترة من 1 إلى 9 أكتوبر.