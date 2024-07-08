مدرب الأهلي يطلب ضم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز والاستغناء عن فيرمينيو

ذكرت تقارير إعلامية أن مدرب فريق الأهلي الألماني ماتياس يايسله يرغب بالتعاقد مع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ميلانو، بعد أن طلب من إدارة النادي التخلص من مهاجم الفريق الكروي الأول البرازيلي فيرمينيو خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
و قال الصحفي الإيطالي رودي غاليتي عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس): يواصل المدرب ماتياس يايسله الطلب من إدارة الأهلي رحيل فيرمينيو، لكن مع ذلك لم يتلقى النادي أي عرض حتى الآن .
وتعاقد النادي الأهلي مع روبرتو فيرمينيو صاحب الـ32 عامًا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من ليفربول الإنجليزي بعقد لمدة 3 سنوات حتى عام 2026.
وأضاف الصحفي الذي يعمل في شبكة "سكاي سبورت" أن المدرب الألماني يريد مهاجماً جديداً للموسم المقبل، حيث يرغب في التعاقد مع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز.
وينتهي عقد مارتينيز صاحب الـ 26 عامًا مع إنتر في صيف 2026، وانضم المهاجم الأرجنتيني في صيف 2018 إلى إنتر قادماً من راسينغ كلوب الناشط في الدوري الأرجنتيني.
وسجل اللاعب الأرجنتيني 27 هدفًا في الموسم الماضي بقميص إنتر، وفاز بلقب هداف الدوري الإيطالي برصيد 24 هدفًا.