مدرب الأهلي يطلب ضم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز والاستغناء عن فيرمينيو

و قال الصحفي الإيطالي رودي غاليتي عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس): يواصل المدرب ماتياس يايسله الطلب من إدارة الأهلي رحيل فيرمينيو، لكن مع ذلك لم يتلقى النادي أي عرض حتى الآن .