بعد أن أخفقت في الوفاء بالتزامات البنية التحتية .."فيفا" يجرد بيرو من تنظيم كأس العالم

وأضاف: «على الرغم من علاقة العمل الإيجابية للغاية بين الفيفا واتحاد كرة القدم في بيرو، تقرر أنه لا يوجد الآن ما يكفي من وقت لتأمين الاستثمار المطلوب وإكمال العمل اللازم مع حكومة بيرو قبل موعد انطلاق البطولة».