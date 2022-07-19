تم تعيين" الغفيلي" رئيساً تنفيذياً.. الشباب يعلن تأسيس شركته الاستثمارية

قال نادي الشباب، إنه أكمل إتمام إجراءات تأسيس "شركة الشباب الاستثمارية" كشركة مساهمة مقفلة مقرها الرياض، كما أصدر مجلس إدارة النادي العاصمي، قراراً بتعيين المهندس عامر الغفيلي رئيساً تنفيذياً للشركة.
وأعلن الشباب ملكية أسهم الشركة كاملة للنادي، حيث سيتم نقل كافة المهام والمسؤوليات الخاصة بإدارة التسويق والاستثمار في النادي إلى الشركة.
وأشار الشباب عبر حسابه الرسمي في تويتر، أن أبرز مهام الشركة، "تملك وإدارة وتشغيل جميع الحقوق الاستثمارية والتجارية الخاصة بالنادي ولاعبيه وبرامجه ومشاريعه وتسويقها، وجميع العلاقات مع المستثمرين، وإدارة واستثمار وتشغيل كافة علامات النادي التجارية والترخيص للغير في الانتفاع بها، إلى جانب تشغيل جميع عقود الاستثمار والرعاية والإعلان والتأجير، والحصول على الخدمات أو تقديمها، ووضع إدارة وتشغيل جميع برامج العلاقة والاستثمار مع الجماهير وبرامج العضوية".