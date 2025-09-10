من أمام شقيقه اليمني .. الأخضر السعودي يتوج بكأس الخليج

توج المنتخب السعودي تحت 19 عاما لكرة القدم بكأس الخليج تحت 20 في نسخته الأولى2025 ، وذلك عبر بوابة شقيقه المنتخب اليمني بنتيجة 3/1 ، في اللقاء الذي جمع المنتخبين، مساء اليوم الأربعاء، على ارض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في أبها، بقيادة الحكم الإماراتي محمد الهرمودي.
الشوط الأول انتهى بتقدم الأخضر السعودي بهدفين مقابل هدف، جاءا عن طريق هداف الأخضر عبد العزيز الشمري في الدقيقتين ( 7،12 ) .
وقلص المنتخب اليمني النتيجة بهدف أول عن طريق مختار موفق في الدقيقة 37 .
وفي الشوط الثاني عزز المنتخب السعودي النتيجة بهدف ثالث عن طريق اللاعب فارس بن سالم ، في الدقيقة 61 ، من خلال قذيفه قويه من داخل الصندوق .
وأكمل المنتخب السعودي اللقاء بعشرة لاعبين بعد خروج اللاعب محمد الصرنوخ بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 82.