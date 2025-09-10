من أمام شقيقه اليمني .. الأخضر السعودي يتوج بكأس الخليج

‏توج المنتخب السعودي تحت 19 عاما لكرة القدم بكأس الخليج تحت 20 في نسخته الأولى2025 ، وذلك عبر بوابة شقيقه المنتخب اليمني بنتيجة 3/1 ، في اللقاء الذي جمع المنتخبين، مساء اليوم الأربعاء، على ارض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في أبها، بقيادة الحكم الإماراتي محمد الهرمودي.