استعدادًا لبطولة غرب آسيا تحت 23 .. الأخضر الشاب يدشن معسكر الأحساء

قائمة الأخضر

وتضم قائمة الأخضر تحت 21 عامًا للبطولة (23) لاعبًا، أسماؤهم على النحو التالي: أسامة المرمش، أحمد أبو راسين، مهند اليحيى، أحمد الجليدان، عبد العزيز الفرج، سويلم المنهالي، محمد برناوي، صالح برناوي، مبارك الراجح، سليمان هزازي، سالم النجدي، يونس الشنقيطي، فيصل الأسمري، عبد الله الزيد، عبد الكريم دارسي، عبد الله العنزي، مروان الصحفي، راكان الغامدي، صهيب الزيد، مصعب الجوير، يزيد جوشان، نواف السهلي، مشاري النمر.