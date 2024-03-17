استعدادًا لبطولة غرب آسيا تحت 23 .. الأخضر الشاب يدشن معسكر الأحساء

افتتح المنتخب السعودي تحت 21 عامًا لكرة القدم، أمس الأحد، تدريباته ضمن استعداداته لبطولة كأس اتحاد غرب آسيا تحت 23 عامًا 2024، والمقامة في الأحساء حتى السادس والعشرين من شهر مارس الجاري.
وأجرى لاعبو أخضر 21 عامًا تدريباته على الملعب الرديف بنادي الفتح، تحت إشراف المدرب البرازيلي ماركوس سواريز والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها تمارين استرجاعية.
قائمة الأخضر
وتضم قائمة الأخضر تحت 21 عامًا للبطولة (23) لاعبًا، أسماؤهم على النحو التالي: أسامة المرمش، أحمد أبو راسين، مهند اليحيى، أحمد الجليدان، عبد العزيز الفرج، سويلم المنهالي، محمد برناوي، صالح برناوي، مبارك الراجح، سليمان هزازي، سالم النجدي، يونس الشنقيطي، فيصل الأسمري، عبد الله الزيد، عبد الكريم دارسي، عبد الله العنزي، مروان الصحفي، راكان الغامدي، صهيب الزيد، مصعب الجوير، يزيد جوشان، نواف السهلي، مشاري النمر.
المنتخبات
يُذكر أن بطولة كأس اتحاد غرب آسيا تحت 23 عامًا تضم إلى جانب أخضر تحت 21 عامًا منتخبات الإمارات، الأردن، العراق، كوريا الجنوبية، أستراليا، تايلاند، ومصر.