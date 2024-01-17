"الاتحاد العربي" يحتفل بمرور 50 عامًا على تأسيسه

يحتفي الاتحاد العربي لكرة القدم خلال العام الحالي 2024، بمرور 50 عامًا على تأسيسه في عام 1974، عندما رأسه الليبي عبداللطيف بوكر -رحمه الله- خلال الفترة من 1974 حتى 1976، ومن ثم ترأسه الأمير فيصل بن فهد بن عبدالعزيز رحمه الله 1976 - 1999، تلاه الأمير سلطان بن فهد بن عبدالعزيز خلال الفترة من 1999 حتى 2011، ثم تولى الأمير نواف بن فيصل بن فهد رئاسة الاتحاد العربي من 2011 إلى 2014، يليه الأمير تركي بن خالد بن فيصل للفترة من 2014 حتى 2017، ومن ثم تولى تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ رئاسته حتى العام 2019، ثم انتخب الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيسًا للاتحاد.