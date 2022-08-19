الأمريكية جيسيكا كوردا تحقق انطلاقة رائعة في اليوم الافتتاحي لسلسلة بطولات أرامكو للفِرق في إسبانيا

حققت لاعبة الجولف الأمريكية جيسيكا كوردا انطلاقة مذهلة في اليوم الافتتاحي لسلسلة بطولات أرامكو السعودية للفِرق المقدَّمة من صندوق الاستثمارات العامة، التي يحتضنها ملعب ونادي لا ريسيرفا في ستوجراندي في الفترة من 18 إلى 20 أغسطس 2022.
ويتم تنظيم هذه البطولة من قِبل جولف السعودية، ويبلغ مجموع جوائزها مليون دولار أمريكي.
وفي زيارتها الأولى لإسبانيا قدَّمت كوردا البالغة من العمر 29 عامًا أداء متميزًا بنتيجة 11 ضربة تحت المعدل. كما حققت ثلاث ضربات إيغل؛ لتحطم الرقم القياسي الخاص بالملعب، وتعادل الرقم القياسي لأدنى مستوى تم تسجيله على الإطلاق في تاريخ الجولة الأوروبية للسيدات.
كما عادلت كوردا أدنى أرقامها في مسيرتها في الـ18 حفرة؛ لتقفز إلى الصدارة بفارق خمس ضربات أمام البلجيكية مانون دي روي والسلوفينية بيا بابنيك.
ونجح فريق كوردا، الذي يضم كلاً من التشيكية تيريزا ماليكا والفنلندية نورا كوميولينين واللاعب الهاوي مالكولم بورويك، في تصدُّر ترتيب الفرق بمجموع 19 ضربة تحت المعدل.
وقالت كوردا: "لقد كانت جولة رائعة؛ كل لحظة كانت مميزة، وجميع الأمور جرت بطريقة صحيحة. لم أحقق 3 ضربات إيغل في مسيرتي الرياضية؛ لذلك سأتذكر هذه اللحظة إلى الأبد بكل تأكيد".