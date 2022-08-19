الأمريكية جيسيكا كوردا تحقق انطلاقة رائعة في اليوم الافتتاحي لسلسلة بطولات أرامكو للفِرق في إسبانيا

وفي زيارتها الأولى لإسبانيا قدَّمت كوردا البالغة من العمر 29 عامًا أداء متميزًا بنتيجة 11 ضربة تحت المعدل. كما حققت ثلاث ضربات إيغل؛ لتحطم الرقم القياسي الخاص بالملعب، وتعادل الرقم القياسي لأدنى مستوى تم تسجيله على الإطلاق في تاريخ الجولة الأوروبية للسيدات.