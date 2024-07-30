اتحاد القدم يطرح الدفعة الثانية من تذاكر بطولة كأس السوبر السعودي

وكشف اتحاد القدم أن أسعار التذاكر ستكون متاحة للمستخدمين في ستة فئات هي: "30، 100، 200، 500، 1000، 1500 ريال"، للبطولة التي تشارك فيها أندية الهلال، النصر، الأهلي، التعاون.