في اليوم الثاني.. الجياد السعودية تتألق في جولة الرياض من جولات الجياد العربية (GCAT)

وأُقيم في "اليوم الثاني" 5 أشواط، الأول شوط "أمهار" أعمار سنتين، شوط "مهرات" أعمار 3 سنوات، شوط "أمهار" أعمار 3 سنوات، وشوطين "أفراس" من 4 سنوات إلى 6 سنوات إضافة إلى تكريم الرعاة.من جهة أخرى، تُقام غدًا 5 أشواط، الأول شوط "أفراس" من عمر 7 من 10 سنوات، شوط "أفراس" فوق العمر 11