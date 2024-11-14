في اليوم الثاني.. الجياد السعودية تتألق في جولة الرياض من جولات الجياد العربية (GCAT)

سجلت الجياد السعودية نتائج مميزة خلال مشاركتها في اليومين الأوليين من منافسات الجولة النهائية من جولات الجياد العربية (GCAT) التي ينظمها الاتحاد السعودي للفروسية على أرض ميدان البطولة المقابل لمركز الملك عبد الله المالي "KAFD"، ونالت عددًا من المراكز المتقدمة حيث أقيمت 9 أشواط لـ "أمهار ومهرات" أعمارهم من سنة وحتى 6 سنوات.
وأُقيم في "اليوم الثاني" 5 أشواط، الأول شوط "أمهار" أعمار سنتين، شوط "مهرات" أعمار 3 سنوات، شوط "أمهار" أعمار 3 سنوات، وشوطين "أفراس" من 4 سنوات إلى 6 سنوات إضافة إلى تكريم الرعاة.من جهة أخرى، تُقام غدًا 5 أشواط، الأول شوط "أفراس" من عمر 7 من 10 سنوات، شوط "أفراس" فوق العمر 11
سنوات، شوط "افحل" من عمر 4 إلى 6 سنوات، شوط "افحل" من 7 إلى 10 سنوات، شوط "افحل" فوق 11 سنوات.
وكانت جولات البطولة قد انطلقت في فبراير الماضي على أرض العاصمة القطرية الدوحة ثم أكملت محطاتها الخمس في الإمارات، عمان، فرنسا، ثم هولندا وإيطاليا بجوائز مالية تبلغ 27.5 مليون ريال.
وتشارك في البطولة أرقى مرابط الخيل العربية الأصيلة على مستوى العالم، حيث ستكون الرياض مسرحًا لمنافسة قوية لتحقيق لقب بطل جولة الرياض، وبطل جميع الجولات.
وتأتي هذه الاستضافة بهدف الارتقاء بمستوى عروض الخيل العربية إلى آفاق جديدة، وصناعة حدث تنافسي على مستوى عالٍ والالتقاء بمختلف الثقافات، وتوفير فرص تنافسية، وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع.
وصاحب اليوم الثاني فعاليّات متنوعة في منطقة الفعاليات المصاحبة التي تضم مطاعم ومقاهي متنوعة وألعاب أطفال مختلفة إضافة إلى جلسات عائلية وخدمات عامة.