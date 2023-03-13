اختتام ثالث جولات سلسلة سباقات أيامي السعودية للكارتينغ في جدَّة

اختتمت الجولة الثالث من بطولة آيامي السعودية للكارتينغ، بعد منافسات قوية بين مجموعة من ألمع الصاعدة في رياضة السيارات، والتي أُقيمت يوم السبت، على حَلَبَةِ ذا تراك في جدة، وتضمنت الجولة المنافسة على المراكز الأولى في فئتي الكبار "سينيورز" والناشئين "جونيورز".
وتأتي هذه االسلسلة من تنظيم حلبة ذا تراك في جدة، وبإشراف الاتحاد السعودي للسيارات والدرّاجات النارية، حيث تشكلت في فئة الناشئين ملامح منافسة ثلاثية بين السائقين عبدالله كامل وعمر سندي وجاد لولص، وكان لعبدالله قصب السبق، إذ اجتاز خطّ النهاية أولًا، مسجلًا فوزه الأول في البُطولة، تلاه جاد بفارق عُشر من الثانية، وعُمر ثالثًا بفارقٍ ضئيل.
وحصلت السائقة ريم عبُّود على المركز الأول في فئة الكبار بعد منافسة كبيرة مع السائقين عبدالعزيز الطيّار، الحاصل على المركز الثاني، وعبداللـه عبّاسي الحاصل على المركز الثالث، كما تعرض السائق عبداللـه الخريجي لحادث في اللفة الثالثة أخرجته من المنافسة .
يذكر أن للسباق أهمية كُبرى في مسيرة هؤلاء السائقين الصاعدين، إذ سيتأهَّل الفائز بالسباق للمشاركة في "نهائيات آيامي الدولية" للكارتينغ، والحصول على فرصة تجربة قيادة سيارة فورمولا 4، بالتعاون مع فريق "مريتوس غراند بري"، ما يُشكّل تجربةً فريدةً للفائز باكتساب مزيدٍ من الخبرة والاحتكاك بسائقين من دول مختلفة من حول العالم يجتمعون في مكانٍ واحد، فضلًا عن تذوُّق حماسة قيادة سيارة مَقْعَد أحادي.