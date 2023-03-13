اختتام ثالث جولات سلسلة سباقات أيامي السعودية للكارتينغ في جدَّة

وتأتي هذه االسلسلة من تنظيم حلبة ذا تراك في جدة، وبإشراف الاتحاد السعودي للسيارات والدرّاجات النارية، حيث تشكلت في فئة الناشئين ملامح منافسة ثلاثية بين السائقين عبدالله كامل وعمر سندي وجاد لولص، وكان لعبدالله قصب السبق، إذ اجتاز خطّ النهاية أولًا، مسجلًا فوزه الأول في البُطولة، تلاه جاد بفارق عُشر من الثانية، وعُمر ثالثًا بفارقٍ ضئيل.