في ربع النهائي بـ"أبطال آسيا": هلال "يسرُّ الناظرين".. تجاوز الاتحاد بهدفَيْن

في ربع النهائي بـ"أبطال آسيا": هلال "يسرُّ الناظرين".. تجاوز الاتحاد بهدفَيْن
قطع فريق الهلال الأول لكرة القدم شوطًا أول نحو التأهل لنصف النهائي بدوري أبطال آسيا؛ وذلك بعد أن كسب ضيفه الاتحاد بنتيجة 2/ 0 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "المملكة أرينا" في العاصمة الرياض، بقيادة الحكم الأسترالي "شون إيفانز".
وفي الدقيقة السابعة من زمن الشوط الأول أضاع سالم الدوسري فرصة التقدم بعد تسديدة انفراد، ضلت طريق مرمى حارس الضيوف عبدالله المعيوف.
ومثلها أضاع مدافع الاتحاد أحمد حجازي "د15" تسديدة اعتلت مرمى حارس الأزرق "محمد العويس"، العائد من الإصابة بعد غياب 120يومًا.
وفي "د40" حضر "ميتروفيتش" بالهدف الأول للهلال، من خلال ركلة جزاء.
وتوج القادم من الخلف "سالم الدوسري" حضوره بهدف ثانٍ للأزرق بعد استثماره عرضية زميله "مالكوم" في "د42" بأرضية زاحفه داخل شباك "المعيوف".
وفي الشوط الثاني أكمل الاتحاد اللقاء بعشرة لاعبين بعد خروج "كانتي" بالبطاقة الحمراء، إثر مخاشنته مدافع الهلال "كوليبالي".
وتألق "العويس" في التصدي لتسديدة عبدالرزاق حمدالله، في "د88" منقذًا مرماه من هدف اتحادي مؤكد.
وبتلك النتيجة قطع الهلال نصف المسافة نحو التأهل لنصف النهائي الآسيوي، وبقي شوط آخر في جدة الثلاثاء المقبل 12 مارس الجاري من أجل حسم بطاقة التأهل "رسميًّا".