في ربع النهائي بـ"أبطال آسيا": هلال "يسرُّ الناظرين".. تجاوز الاتحاد بهدفَيْن

قطع فريق الهلال الأول لكرة القدم شوطًا أول نحو التأهل لنصف النهائي بدوري أبطال آسيا؛ وذلك بعد أن كسب ضيفه الاتحاد بنتيجة 2/ 0 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "المملكة أرينا" في العاصمة الرياض، بقيادة الحكم الأسترالي "شون إيفانز".