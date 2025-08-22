رسميًا.. سحب قرعة كأس العالم 2026 في 5 ديسمبر بواشنطن

وتقام نهائيات كأس العالم 2026 في ثلاث دول هي الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى، يتم توزيعها على 12 مجموعة تضم كل منها 4 فرق، ويتأهل إلى دور الـ32 كل من صاحبي المركزين الأول والثاني، إضافة إلى أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث.