رسميًا.. سحب قرعة كأس العالم 2026 في 5 ديسمبر بواشنطن

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن مراسم سحب قرعة نهائيات كأس العالم 2026 ستقام في الخامس من ديسمبر المقبل، وذلك في مركز كينيدي بالعاصمة الأميركية واشنطن.
وجاء إعلان "ترامب" خلال استقباله لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السويسري جاني إنفانتينو في البيت الأبيض، حيث صرّح قائلًا: "من المحتمل أن يكون هذا أكبر حدث رياضي"، بينما كان يحمل كأس العالم بيده.
وتقام نهائيات كأس العالم 2026 في ثلاث دول هي الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى، يتم توزيعها على 12 مجموعة تضم كل منها 4 فرق، ويتأهل إلى دور الـ32 كل من صاحبي المركزين الأول والثاني، إضافة إلى أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث.
وتنطلق البطولة في 11 يونيو 2026 بالمباراة الافتتاحية على ملعب أستيكا في مكسيكو، فيما تختتم بالمباراة النهائية في 19 يوليو على ملعب ميتلايف ستايدوم في نيويورك.
ويُقام الحدث الكروي الأكبر في 16 ملعبًا، منها 11 في الولايات المتحدة، و3 في المكسيك، و2 في كندا.