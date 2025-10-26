لاعبو النصر والهلال يسيطرون على تشكيلة الجولة السادسة من دوري روشن

كشفت رابطة دوري المحترفين السعودي عن التشكيلة المثالية للجولة السادسة من منافسات دوري روشن للمحترفين لكرة القدم للموسم الرياضي 2025/2026، وفقاً لموقع (أوبتا).
واستحوذ لاعبو الهلال والنصر والأخدود على التشكيلة المثالية للجولة السادسة بتواجد ثلاثة لاعبين، فيما غاب لاعبو الأهلي والشباب.
وسجلت التشكيلة حضور لاعبين من النصر، ومثلهما من الهلال والأخدود، فيما تمثّل حضور أندية الشباب والفتح وضمك والتعاون والرياض بلاعب واحد، وغاب لاعبو الاتحاد والأهلي عن التشكيلة المثالية للجولة السادسة.
وسيطر المحترفون الأجانب على التشكيلة المثالية، التي ضمّت عشرة لاعبين، مقابل لاعب محلي واحد هو محمد محرزي، لاعب التعاون.
وجاءت التشكيلة على النحو التالي:
حراسة المرمى: كيوين أوليفيرا سيلفا (ضمك)
الدفاع: محمد محرزي (التعاون)، غوكهان غول (الأخدود)، كوراي غونتر (الأخدود)، ثيو هيرنانديز (الهلال)
الوسط: توزي (الرياض)، يانيك كاراسكو (الشباب)، أنجيلو غابرييل (النصر)، مراد باتنا (الفتح)
الهجوم: ماركوس ليوناردو (الهلال)، جواو فيليكس (النصر)