المسابقات تعلن جدول مباريات دوري روشن السعودي لموسم 2024-2025

ولإضافة المزيد من الإثارة، سيتم تخصيص جولة من كل دور من الدوري لمواجهات الديربي الكبرى، ضمن إطار إثراء المنافسة، وستشهد الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي للموسم الرياضي القادم (2024-2025م) ديربي العاصمة بين نادي الهلال ونادي النصر، وديربي المنطقة الغربية بين نادي الاتحاد ونادي الأهلي، وقمة المنطقة الشرقية بين نادي الاتفاق ونادي القادسية. كما سيتجدد اللقاء بين الفرق نفسها في أسبوع الديربي في الدور الثاني عبر الجولة (26).