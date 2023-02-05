ينطلق يوم 11 فبراير "الجاري".. الاتحاد السعودي للرياضة للجميع ينظّم النسخة الثانية من ماراثون الرياض الدولي

دعا الاتحاد السعودي للرياضة للجميع محبّي رياضة المشي والجري من مدينة الرياض ومختلف مناطق المملكة، وجميع أنحاء العالم؛ للمشاركة في النسخة الثانية من ماراثون الرياض الدولي التي أعلن عن موعد إطلاقها يوم السبت الموافق 11 فبراير 2023، في مدينة الرياض.
الجدير بالذكر أن النسخة الثانية من ماراثون الرياض الدولي تأتي تحت رعاية كل من: روشن، نيوم، سابك، المسار الرياضي، روح السعودية، شيري برو "سنابل الحديثة للسيارات"، رايت بايت، أكوا باور، جيني، نوفا، دلتا فتنس، آو آر أس، التعاونية فيتالتي، مدل بيست والعربية.
ويعمل الاتحاد السعودي للرياضة للجميع على إطلاق النسخة الثانية من ماراثون الرياض الدولي بدعم من وزارة الرياضة، وبرنامج جودة الحياة، والاتحاد السعودي لألعاب القوى؛ بهدف تشجيع أفراد المجتمع على ممارسة النشاط البدني والمشاركة في الفعاليات الرياضية، والدخول في رحلة مليئة بالحماس والتحدي الكبير لقطع مسار بطول "42.2 كلم"، وذلك مرورًا ببعض المعالم السياحية في الرياض "مثل المدينة الرقمية، والدرعية".
وستبدأ انطلاقة العدائين المحترفين لمسار 42 كلم في تمام الساعة 6:25 صباحًا، ومسار 21 كلم في الـ8:00 صباحًا، بينما ينطلق مسار 10 كلم في تمام الساعة الـ9:45 صباحًا، ومسار 4 كلم في تمام الساعة الـ11:00 صباحًا. ونوه الاتحاد على ضرورة الحضور قبل نصف ساعة من موعد الانطلاق لكل مسار؛ وذلك لأهمية الاستعداد والتهيئة للمشاركين. وحثّ الاتحاد للراغبين بالمشاركة في ماراثون الرياض الدولي إلى التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي "رابط التسجيل"، مؤكدًا حرصه على تفعيل كل ما يلزم لممارسة النشاط الرياضي وفق أعلى معايير الجودة، وبناء مجتمع صحي ونشط، بما يتماشى مع برنامج جودة الحياة، وأهداف رؤية المملكة 2030.
وبهذه المناسبة قال الأمير خالد بن الوليد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضة للجميع: "يأتي تنظيم النسخة الثانية من ماراثون الرياض الدولي استمرارًا للنجاح الذي حققناه في النسخة الأولى العام الماضي، بمشاركة أكثر من 10,000 متسابق من جنسيات مختلفة؛ حيث نمضي بجهودنا باتجاه زيادة أعداد المشاركين إلى 15,000، مستفيدين بذلك من تجاربنا السابقة في تصميم سباقات الماراثون لكي تتلاءم مع كافة أفراد المجتمع".
وأضاف الاتحاد السعودي للرياضة للجميع أن رياضة المشي تعتبر من أكثر الأنشطة الرياضية العامة المنتشرة في المملكة، بلغت نسبتها "46.4٪" من إجمالي الممارسات الرياضية وفق الإحصاءات الرسمية، إلى جانب رياضة الجري التي شكلت نسبتها "42.9٪"، ومن هنا أتحنا للمشاركين التسجيل في عدة سباقات مصممة لتلائم أفراد المجتمع؛ حيث تم تخصيص مسافة نصف الماراثون؛ أي ما يعادل 21.1 كلم، لمحبّي رياضة الجري، وسباق بمسافة 10 كيلومترات لمَن هم في سن 17 فأكثر، إضافة إلى سباق بمسافة 4 كيلومترات للمبتدئين والأطفال.
وتم تخصيص جوائز مالية للفائزين بالمراكز الأولى تصل إلى 1,000,000 ريال، مستهدفين بذلك العمل على تنمية وتطوير مشهد الصحة والنشاط البدني؛ حيث يدرك الإتحاد أن دوافع ممارسة الرياضة والنشاط البدني مرتبطة بتحسين المظهر الخارجي، وتمكين القدرات للمشاركة في البرامج الرياضية والصحية التنافسية، من أجل المتعة والعيش بحياة صحية.
وتقدم النسخة الثانية من ماراثون الرياض الدولي عدة برامج تدريبية متخصصة افتراضية وميدانية، بالإضافة إلى منشورات رقمية ستتم جدولتها وإعلانها عبر الموقع الإلكتروني للماراثون ووسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى تخصيص منطقة ترفيهية "قرية الماراثون" تحتوي على فعاليات رياضية مصاحبة، ومنطقة مخصصة للمأكولات والمشروبات، والعديد من الفعاليات الترفيهية الأخرى لكل الزوار والمشاركين في الماراثون، على مدار يومَي الـ10 والـ11 من فبراير "الجاري".