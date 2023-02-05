ينطلق يوم 11 فبراير "الجاري".. الاتحاد السعودي للرياضة للجميع ينظّم النسخة الثانية من ماراثون الرياض الدولي

وستبدأ انطلاقة العدائين المحترفين لمسار 42 كلم في تمام الساعة 6:25 صباحًا، ومسار 21 كلم في الـ8:00 صباحًا، بينما ينطلق مسار 10 كلم في تمام الساعة الـ9:45 صباحًا، ومسار 4 كلم في تمام الساعة الـ11:00 صباحًا. ونوه الاتحاد على ضرورة الحضور قبل نصف ساعة من موعد الانطلاق لكل مسار؛ وذلك لأهمية الاستعداد والتهيئة للمشاركين. وحثّ الاتحاد للراغبين بالمشاركة في ماراثون الرياض الدولي إلى التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي "رابط التسجيل"، مؤكدًا حرصه على تفعيل كل ما يلزم لممارسة النشاط الرياضي وفق أعلى معايير الجودة، وبناء مجتمع صحي ونشط، بما يتماشى مع برنامج جودة الحياة، وأهداف رؤية المملكة 2030.