نخبة آسيا: الهلال يبحث عن الصدارة أمام السد القطري

يلاقي فريق الهلال الأول لكرة القدم بقيادة مديره الفني البرتغالي "خيسوس" ، نظيره السد القطري، ضمن منافسات الجولة الخامسة بدور المجموعات بدوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025.
تُقام المباراة بين الفريقين غدًا الثلاثاء في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة على ملعب جاسم بن حمد في الدوحة.
ويحتل الهلال المركز الثاني في مجموعته برصيد 12 نقطة لتحقيقه 4 انتصارات، فى حين يأتي السد في المركز الرابع برصيد 8 نقاط من انتصارين وتعادلين.
وكان الهلال قد فاز في الجولة الأولى على الريان (3-1)، وفي الجولة الثانية على الشرطة (5-0)، وفي الجولة الثالثة على العين (5-4)، وفي الجولة الرابعة على الاستقلال (3-0).
فى حين تعادل السد في الجولة الأولى مع العين (1/1)، ثم فاز في الجولة الثانية على الاستقلال (2-0)، وفاز في الجولة الثالثة على بيرسيبوليس (1-0)، وتعادل في الجولة الرابعة مع الوصل (1/1).