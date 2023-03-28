أمام "بوليفيا" وضمن أيام "الفيفا".. الأخضر يخسر بثنائية

خسر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مواجهة نظيره بوليفيا بنتيجة 1/ 2، وذلك في اللقاء الودي الذي أقيم بين المنتخبين مساء اليوم الثلاثاء بقيادة الحكم الإماراتي أحمد درويش على أرض ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة، ضمن برنامجه الإعدادي في معسكره المقام في محافظة جدة خلال الفترة (20 - 28) من شهر مارس الجاري.
ويأتي المعسكر متزامنًا مع أيام الفيفا في شهر مارس (الجاري).
الشوط الأول انتهى بالتعادل الإيجابي بين الطرفين بهدف لمثله، وكان المنتخب البوليفي البادئ بالتسجيل عن طريق "مارسيلو مورينيو" عند الدقيقة الـ13 بخطأ من دفاع الأخضر في تشتيت الكرة عن منطقة الخطر.
وعادل النتيجة للأخضر قائده سالم الدوسري من ركلة جزاء عند الدقيقة الـ44.
وعند الدقيقة الـ68 من زمن الشوط الثاني أضاف لاعب بوليفيا "كارميلو" الهدف الثاني لمنتخب بلاده.
ولم تكن تغييرات مدرب الأخضر "رينارد" مجدية من أجل تعديل النتيجة، بل خسر خدمات الثنائي (سالم الدوسري وهيثم عسيري) اللذين خرجا بداعي الإصابة.