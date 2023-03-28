أمام "بوليفيا" وضمن أيام "الفيفا".. الأخضر يخسر بثنائية

خسر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مواجهة نظيره بوليفيا بنتيجة 1/ 2، وذلك في اللقاء الودي الذي أقيم بين المنتخبين مساء اليوم الثلاثاء بقيادة الحكم الإماراتي أحمد درويش على أرض ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة، ضمن برنامجه الإعدادي في معسكره المقام في محافظة جدة خلال الفترة (20 - 28) من شهر مارس الجاري.