رينارد يؤكد جاهزية المنتخب لمواجهة العراق غدًا: من أهم المباريات في مسيرتي التدريبية

من جانبه، أكد لاعب المنتخب السعودي صالح الشهري، أهمية التركيز في مواجهة الغد التي تُعدُّ الأهم في مشوار التصفيات، مشيرًا إلى أن دعم الجماهير في المباراة السابقة كان له أثر كبير في تحفيز اللاعبين، متطلعًا إلى مواصلة هذا الدعم والاحتفال سويًا بعد نهاية اللقاء بتحقيق التأهل.