في الجولة 29 من الدوري الإسباني .. أتلتيكو مدريد يزيد من متاعب ألميريا

وبتلك النتيجة ارتفع رصيد الأتلتيكو للنقطة 60 في المركز الثالث على بعد نقطتين فقط من ريال مدريد الوصيف في حين توقف رصيد ألميريا عند 30 نقطة في المرتبة السابعة عشرة.