في الجولة 29 من الدوري الإسباني .. أتلتيكو مدريد يزيد من متاعب ألميريا

خسر فريق ألميريا بهدفين مقابل هدف من أمام مضيفه أتلتيكو مدريد مساء اليوم الأحد على ملعب"ميتروبوليتانو" لحساب منافسات الجولة 29 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
منح الفرنسي أنطوان غريزمان التقدم مبكرًا لأصحاب الضيافة منذ الدقيقة الخامسة وأدرك فريق ألميريا التعادل بوساطة النيران الصديقة عن طريق مدافع أتلتيكو مدريد الأوروغوياني خوسيه ماريا خيمينيز بالخطأ في مرمى فريقه عند الدقيقة 37.
فرحة الضيوف بالتعادل لم تدم طويلاً سوى 6 دقائق حيث تمكن الفرنسي أنطوان غريزمان من إضافة الهدف الثاني لفريق أتلتيكو مدريد.
وبتلك النتيجة ارتفع رصيد الأتلتيكو للنقطة 60 في المركز الثالث على بعد نقطتين فقط من ريال مدريد الوصيف في حين توقف رصيد ألميريا عند 30 نقطة في المرتبة السابعة عشرة.