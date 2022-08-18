يسعى لمواصلة انتصاراته.. أخضر الطائرة يواجه الجيل الجزائري

يخوض غدًا الجمعة المنتخب السعودي الأول لكرة الطائرة، مواجهته الثالثة في بطولة العين الدولية لكرة الطائرة عندما يواجه الجيل الصاعد الجزائري 2 ظهرًا.
وحصد الأخضر 5 نقاط بعد فوزه على الزمالك المصري 3 /0 ثم على العين الإماراتي 3 /2، وقدم لاعبو المنتخب مستوى جيدًا تميز بالجماعية والروح القتالية خاصة في مباراته الأخيرة أمام العين الإماراتي التي نجح فيها في حسم الشوط الخامس.
من جهة ثانية يسعى الأهلي السعودي لمواصلة تصدره الترتيب عندما يقابل الزمالك المصري 4 عصرًا.
ويجمع اللقاء الثالث المستضيف فريق العين والعربي الكويتي 6 مساء.