يسعى لمواصلة انتصاراته.. أخضر الطائرة يواجه الجيل الجزائري

وحصد الأخضر 5 نقاط بعد فوزه على الزمالك المصري 3 /0 ثم على العين الإماراتي 3 /2، وقدم لاعبو المنتخب مستوى جيدًا تميز بالجماعية والروح القتالية خاصة في مباراته الأخيرة أمام العين الإماراتي التي نجح فيها في حسم الشوط الخامس.