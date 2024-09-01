"النصر" عن صفقة "الحربي": اللاعب وقّع لنا وتلقينا وعدًا من "الشباب" بالتوقيع ثم فوجئنا بما حدث

وتابعت: لقد بذلنا كل ما بوسعنا لإتمام الصفقة، حيث تم إعداد العقود اللازمة وتوقيعها من قبل إدارة نادي النصر، ومشاركتها مع نادي الشباب منذ يوم السبت الموافق 31 أغسطس 2024، وتم توقيع اللاعب عليها، وأبدت إدارة نادي الشباب استعدادها للتوقيع صباح اليوم الأحد، وتلقينا وعودًا مؤكدةً منهم بأن اللاعب سينتقل إلى نادي النصر، إلا أننا تفاجئنا بتراجع نادي الشباب عن التزاماته، ورفع قيمة عقد انتقال اللاعب إلى أرقام نرى أنه مبالغ فيها، مما أدى إلى فشل الصفقة.