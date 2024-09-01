"النصر" عن صفقة "الحربي": اللاعب وقّع لنا وتلقينا وعدًا من "الشباب" بالتوقيع ثم فوجئنا بما حدث

أصدر نادي النصر بيانًا، اليوم، أعرب فيه عن أسفه لما آلت إليه صفقة انتقال اللاعب متعب الحربي من نادي الشباب، والتي استغرقت مفاوضاتها وقتًا طويلًا، وشهدت العديد من الجهود للوصول إلى اتفاق نهائي وفق بيان شركة نادي النصر.
وقالت الشركة في بيانها: نعرب في شركة نادي النصر السعودي عن أسفنا لما آلت إليه صفقة انتقال اللاعب متعب الحربي من نادي الشباب، التي استغرقت مفاوضاتها وقتًا طويلًا، وشهدت العديد من الجهود المبذولة للوصول إلى اتفاق نهائي يرضي الطرفين.
وتابعت: لقد بذلنا كل ما بوسعنا لإتمام الصفقة، حيث تم إعداد العقود اللازمة وتوقيعها من قبل إدارة نادي النصر، ومشاركتها مع نادي الشباب منذ يوم السبت الموافق 31 أغسطس 2024، وتم توقيع اللاعب عليها، وأبدت إدارة نادي الشباب استعدادها للتوقيع صباح اليوم الأحد، وتلقينا وعودًا مؤكدةً منهم بأن اللاعب سينتقل إلى نادي النصر، إلا أننا تفاجئنا بتراجع نادي الشباب عن التزاماته، ورفع قيمة عقد انتقال اللاعب إلى أرقام نرى أنه مبالغ فيها، مما أدى إلى فشل الصفقة.
وأضافت: شركة نادي النصر إذ تعلن عن ذلك لتؤكد لجماهيرها العظيمة أن النادي عمل وسيعمل على تدعيم كافة احتياجات الفريق وجلب أفضل الكفاءات، وأنها لن تألوَ جهدًا في مواصلة المسير نحو ما يطمح إليه الجميع.
وأعلن نادي الهلال اليوم تفاصيل صفقة انتقال متعب الحربي لاعب الشباب إلى صفوف الفريق.
وكتب الحساب الرسمي لنادي الهلال عبر منصة "إكس": "أتمّت شركة الهلال برئاسة فهد بن نافل إجراءات التوقيع مع الدولي متعب الحربي قادمًا من نادي الشباب".