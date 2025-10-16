في موسم كروي نسائي استثنائي.. جدة تستعد لاستضافة بطولتي اتحاد غرب آسيا للسيدات والواعدات

تستعد مدينة جدة لأن تكون مسرحًا لموسم كروي نسائي استثنائي، يجمع بين المنافسة والطموح، مع استضافتها بطولتي اتحاد غرب آسيا لكرة القدم للسيدات والواعدات، في حدث يعكس التطور الكبير الذي تشهده كرة القدم النسائية في المملكة والمنطقة.
وتنطلق بطولة اتحاد غرب آسيا للسيدات في 24 نوفمبر وتستمر حتى 2 ديسمبر 2025، تليها مباشرة بطولة اتحاد غرب آسيا للواعدات تحت 14 عامًا من 5 إلى 13 ديسمبر 2025، في كرنفال كروي يحتضن مستقبل المواهب النسائية العربية.
وأكدت منتخبات السعودية، والأردن، والإمارات، والعراق، وفلسطين، ولبنان مشاركتها في بطولة السيدات، فيما سيُعلن لاحقًا عن المنتخبات المشاركة في بطولة الواعدات خلال الأسابيع المقبلة.
وقالت عالية الرشيد، مدير إدارة كرة القدم النسائية في الاتحاد السعودي لكرة القدم: “نعتز باستضافة جدة لهاتين البطولتين الإقليميتين اللتين تعكسان تطور كرة القدم النسائية في المملكة والمنطقة. نحن نؤمن بقدرات لاعباتنا وبما يقدمنه من شغف وإصرار داخل الملعب، وفخورون بمشاركة منتخبنا الوطني الواعد للفتيات الذي يمثل مستقبل اللعبة في السعودية.”
وتأتي هذه الاستضافة ضمن رؤية الاتحاد السعودي لكرة القدم لدعم مسيرة المنتخبات النسائية، وتمكين الفتيات من خوض التجارب الدولية، وتعزيز مكانة المملكة كوجهة قارية لتنظيم البطولات الرياضية بمعايير احترافية عالية.