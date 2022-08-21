وزير الرياضة "الفيصل" بعد استضافة السعودية أحداثًا رياضية كبرى: "الآن الألعاب الأولمبية هدفنا"

وأكد وزير الرياضية، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، أن استضافة هذه الفعاليات تعود بالفائدة على الشعب السعودي، وعلى التغييرات الجارية، وعلى الحياة في السعودية. مشيرًا إلى أن السعودية تتقدم، والمجتمع يتحرك كذلك نحو نوعية حياة أفضل وبلد أفضل من أجل المستقبل.