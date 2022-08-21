وزير الرياضة "الفيصل" بعد استضافة السعودية أحداثًا رياضية كبرى: "الآن الألعاب الأولمبية هدفنا"

أكد وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية السعودية، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، أن استضافة دورة الألعاب الأولمبية هي "المبتغى" ضمن إطار توسُّع المملكة العربية السعودية في الأحداث الرياضية الكبرى التي تستضيفها البلاد.
وفي حديث مع وكالة "فرانس برس" الفرنسية أكد وزير الرياضة السعودي أن الاستثمار في الرياضة جزء من استراتيجية متعددة الجوانب، تمت الموافقة عليها قبل ست سنوات لتنويع الاقتصاد في إطار الرؤية السعودية التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وقال" الفيصل": "تركيزنا الرئيسي الآن على دورة الألعاب الآسيوية 2034 التي ستقام بعد عامين من استضافة بريزبين الأسترالية دورة عام 2032".
وأضاف الوزير: "نحن منفتحون على النقاش مع اللجنة الأولمبية الدولية حيال هذه (الألعاب الأولمبية) في المستقبل. وأعتقد أن المملكة العربية السعودية أظهرت أنه يمكنها استضافة أحداث مماثلة. وبالتأكيد ستكون الألعاب الأولمبية المبتغى بالنسبة لنا".
وأكد وزير الرياضية، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، أن استضافة هذه الفعاليات تعود بالفائدة على الشعب السعودي، وعلى التغييرات الجارية، وعلى الحياة في السعودية. مشيرًا إلى أن السعودية تتقدم، والمجتمع يتحرك كذلك نحو نوعية حياة أفضل وبلد أفضل من أجل المستقبل.