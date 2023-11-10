إلغاء الجولة الترويجية لكأس العالم للأندية السعودية 2023 الجمعة

وتتيح "الجولة الترويجية" الفرصة لجماهير كرة القدم والعوائل التصوير مع الكأس الأصلية الخاصة بالبطولة، والتي سبق أن رفعها أساطير كرة القدم من مختلف أنحاء العالم، كما تقدم الجولة عروضًا ترفيهية وموسيقية متنوعة وعازفي آلات موسيقية مختلفة، في جو مفعم بالحيوية، إضافةً إلى أنشطة الرسم على الوجه للأطفال، وغيرها من الفعاليّات التي تستهدف مختلف الفئات العمرية.