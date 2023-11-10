إلغاء الجولة الترويجية لكأس العالم للأندية السعودية 2023 الجمعة

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، الجمعة، إلغاء فعالية الجولة الترويجية لكأس العالم للأندية السعودية 2023؛ بسبب سوء الأحوال الجوية التي ضربت مدينة جدة اليوم.
وقال اتحاد القدم في تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "نظرًا للأحوال الجوية بمدينة جدة، وحرصًا على سلامتكم، تقرّر إلغاء فعالية #الجولة_الترويجية لكأس العالم للأندية السعودية 2023™️ لهذا اليوم الجمعة".
وتشهد المنطقة التاريخية في محافظة جدة فعاليّات وأنشطة "الجولة الترويجية" تمهيدًا لانطلاق بطولة كأس العالم للأندية FIFA السعودية 2023، والتي ستُقام خلال الفترة من 12- 22 ديسمبر المقبل.
وتأتي "الجولة الترويجية" التي تستمرّ حتى 18 نوفمبر الجاري، ضمن سلسلة من الفعاليات والأنشطة التي يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد السعودي لكرة القدم؛ وذلك بهدف تقديم تجربة تفاعلية حول البطولة الأهم على مستوى أندية العالم؛ حيث تكتسي منطقة الفعاليّات بالألوان والهوية الرسمية للبطولة، والتي تجمع بين نقش السدو التقليدي ولون زهرة الخزامى البنفسجي الذي يرمز إلى الضيافة السعودية.
وتتيح "الجولة الترويجية" الفرصة لجماهير كرة القدم والعوائل التصوير مع الكأس الأصلية الخاصة بالبطولة، والتي سبق أن رفعها أساطير كرة القدم من مختلف أنحاء العالم، كما تقدم الجولة عروضًا ترفيهية وموسيقية متنوعة وعازفي آلات موسيقية مختلفة، في جو مفعم بالحيوية، إضافةً إلى أنشطة الرسم على الوجه للأطفال، وغيرها من الفعاليّات التي تستهدف مختلف الفئات العمرية.
وتشهد البطولة مشاركة أبطال القارات الست، مانشستر سيتي، ونادي ليون المكسيكي بظهوره الأول في البطولة، وقطب كرة القدم المصرية الأهلي، وبطل آسيا أوراوا ريدز، ونادي أوكلاند سيتي النيوزيلندي، وفلومنيزي البرازيلي الفائز بلقب كأس ليبرتادوريس، بالإضافة إلى الاتحاد بطل دوري المحترفين السعودي.