خلال الفترة 1- 10 سبتمبر المقبل.. "أخضر 21 عامًا" يقيم معسكرًا إعداديًّا في أبها

واستدعى المدرب الإيطالي لويجي دي بياجو، (30) لاعبًا للالتحاق بالمعسكر، أسماؤهم على النحو التالي: أسامة المرمش، أحمد أبو راسين، تركي بالجوش، عمار العمار، أحمد الجليدان، محمد عبدالرحمن، محمد سليمان، مبارك الراجح، محمد الدوسري، خالد العسيري، مرزوق التمبكتي، تركي الجعدي، حسين الزارعي، سالم النجدي، عبدالملك العييري، يونس الشنقيطي، فيصل الصبياني، فيصل الأسمري، عبدالملك الجابر، صهيب الزيد، عبدالله الزيد، مهند آل سعد، زيد العنزي، سيف رجب، عبدالعزيز العليوة، عبدالكريم دارسي، عثمان العثمان، مشاري النمر، سعد الشرفاء، عبدالعزيز العثمان.