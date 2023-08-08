ضمن ورش العمل المصاحبة لبطولة الملك سلمان للأندية 2023.. "الاتحاد العربي" ينظم ورشة عمل طبية تثقيفية في أبها

وتضمنت الورشة عدة محاور تختص بالإصابات الرياضية، استعرضتها أخصائية العلاج الطبيعي والإصابات الرياضية أميرة حسين، التي بينت خلال الورشة كيفية الوقاية من الإصابات، والطرق التي تساهم في تخفيف وقوع الإصابة في المنافسات الرياضية، والتدريبات الوقائية الاستباقية لممارسة أي نشاط رياضي، ومدى تأثيرها على ممارسة النشاط الرياضي، مشيرةً إلى أن "هناك طرقاً للاستشفاء الرياضي، ولا تزال الدراسات والبحوث مستمرة وكثيرة، خصوصاً بعد المباريات أو النشاط الرياضي" ، موضحة "الأسلوب الرياضي الصحيح في التدريبات الأسبوعية، بدءاً من أول يوم راحة، وصولاً إلى المواجهة الأخرى، ومدى التدرج مع العضلة من أدنى مجهود، وصولاً لأعلى قوة على مدى جميع الأيام".