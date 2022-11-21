شركة SMC تحذر كل من يتعدى على حقوق المنتخب السعودي "تجاريًا"

وجاء نص البيان: "بناءً على ما تم رصده حيال قيام عدد من الشركات بالتعدي على الحقوق التجارية للمنتخب السعودي الأول قبيل المشاركة في كأس العالم 2022 في قطر، واستخدام تلك الحقوق في أغراض تجارية من خلال طرحها كإعلانات دعائية أو حملات تسويقية باستغلال اسم وشعارات المنتخب السعودي، وغير ذلك من حقوق الملكية الفكرية للاتحاد السعودي لكرة القدم "الحقوق التجارية" دون الحصول على إذن من الاتحاد السعودي لكرة القدم من خلال الوكيل الإعلاني الحصري، شركة الوسائل السعودية "SMC".