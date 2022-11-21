شركة SMC تحذر كل من يتعدى على حقوق المنتخب السعودي "تجاريًا"

أصدرت شركة الوسائل السعودية "SMC" بيان تحذير، اليوم الاثنين، لكل من يحاول استغلال اسم وشعارات المنتخب السعودي وغير ذلك من حقوق الملكية الفكرية للاتحاد السعودي لكرة القدم "الحقوق التجارية".
وجاء نص البيان: "بناءً على ما تم رصده حيال قيام عدد من الشركات بالتعدي على الحقوق التجارية للمنتخب السعودي الأول قبيل المشاركة في كأس العالم 2022 في قطر، واستخدام تلك الحقوق في أغراض تجارية من خلال طرحها كإعلانات دعائية أو حملات تسويقية باستغلال اسم وشعارات المنتخب السعودي، وغير ذلك من حقوق الملكية الفكرية للاتحاد السعودي لكرة القدم "الحقوق التجارية" دون الحصول على إذن من الاتحاد السعودي لكرة القدم من خلال الوكيل الإعلاني الحصري، شركة الوسائل السعودية "SMC".
فإن "SMC" تود بصفتها المعنية لحقوق استغلال وتسويق العلامة التجارية للاتحاد السعودي لكرة القدم، التنبيه على جميع الشركات والمؤسسات والجهات والأفراد بعدم استغلال أو استخدام أو تسويق أي حق من الحقوق التجارية للمنتخب السعودي العائدة للاتحاد السعودي لكرة القدم بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إلا بعد الرجوع إلى شركة الوسائل السعودية "SMC" وأخذ موافقة خطية منها تفيد بذلك، وتحدد شروط استخدام تلك الحقوق.
كما تؤكد شركة الوسائل السعودية "SMC" أن الاتحاد السعودي سيتخذ كل الإجراءات القانونية بصورة فورية لدى الجهات المختصة ضد كل من صدر عنه تعدٍّ على الحقوق التجارية بما يضمن الحفاظ على الحقوق المالية والأدبية للاتحاد السعودي، وأنها لن تتوانى عن اتخاذ جميع ما يلزم ضد من يتعدى على هذه الحقوق التجارية؛ إيمانًا منها بضرورة حفظ حقوق الرعاة الرسميين للاتحاد.