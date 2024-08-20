غدًا.. "الرياضة" تنظم المؤتمر الدوري للقطاع لمناقشة أبرز القضايا والمستجدات

تنظم وزارة الرياضة المؤتمر الدوري للقطاع الرياضي عند الـ04:00 من مساء غد الأربعاء؛ حسبما نشره الحساب الرسمي عبر منصة "إكس" للتدوينات القصيرة، الثلاثاء.
وسيناقش المؤتمر أبرز القضايا والمستجدات، إضافة إلى الرد على استفسارات وتساؤلات الوسط الرياضي، وسيتم بثه بشكل مباشر عبر القنوات الرياضية السعودية.
وكانت الوزارة قد أعلنت في سبتمبر 2022، تنظيم المؤتمر بشكل دوري، واصفة الخطوة بأنها تأتي تجسيدًا للحرص على تعزيز الدور التكاملي بين الوزارة ووسائل الإعلام والجماهير الرياضية، وإيضاح كل ما يتعلق بالقطاع بكل شفافية ووضوح.