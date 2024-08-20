غدًا.. "الرياضة" تنظم المؤتمر الدوري للقطاع لمناقشة أبرز القضايا والمستجدات

وكانت الوزارة قد أعلنت في سبتمبر 2022، تنظيم المؤتمر بشكل دوري، واصفة الخطوة بأنها تأتي تجسيدًا للحرص على تعزيز الدور التكاملي بين الوزارة ووسائل الإعلام والجماهير الرياضية، وإيضاح كل ما يتعلق بالقطاع بكل شفافية ووضوح.