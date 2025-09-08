على حساب الأهلي.. النصر يتوج بلقب أول كأس سوبر سعودي للسيدات

توجت مساعد وزير الرياضة لشؤون الرياضة أضواء بنت عبدالرحمن العريفي، مساء أمس الاثنين، نادي النصر بلقب كأس السوبر السعودي للسيدات في نسخته الأولى، بعد فوزه على الأهلي بنتيجة 2-0، في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب نادي الشباب بالرياض.