على حساب الأهلي.. النصر يتوج بلقب أول كأس سوبر سعودي للسيدات

توجت مساعد وزير الرياضة لشؤون الرياضة أضواء بنت عبدالرحمن العريفي، مساء أمس الاثنين، نادي النصر بلقب كأس السوبر السعودي للسيدات في نسخته الأولى، بعد فوزه على الأهلي بنتيجة 2-0، في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب نادي الشباب بالرياض.
وشهدت المباراة الختامية حضور مديرة إدارة كرة القدم النسائية بالاتحاد السعودي لكرة القدم عالية بنت عبدالعزيز الرشيد، إلى جانب عدد من الشخصيات الرياضية والإدارية البارزة.
وحصل النصر على مكافأة مالية قدرها 300 ألف ريال، فيما نال الأهلي صاحب المركز الثاني 200 ألف ريال. كما حصدت لاعبة النصر كاثلين سوزا جائزة أفضل لاعبة، بينما ذهبت جائزة أفضل حارسة إلى زميلتها منى عبدالرحمن.
من جانبها، أكدت عالية الرشيد أن الدعم الكبير للرياضة النسائية من القيادة الرشيدة أسهم بشكل مباشر في ازدهار كرة القدم للسيدات داخل المملكة، مشيدة بمتابعة وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وبدعم مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة ياسر بن حسن المسحل لتوفير البيئة المثالية لنمو هذا القطاع.
واختتمت الرشيد حديثها بتقديم الشكر لمساعد وزير الرياضة أضواء العريفي على حضورها ومشاركتها في التتويج، مؤكدة أن مثل هذه اللحظات تمثل حافزًا مهمًا للأندية واللاعبات لمواصلة العطاء.
ويُعد كأس السوبر السعودي للسيدات الشريط الافتتاحي لموسم الكرة النسائية الجديد، حيث يسبق انطلاق منافسات الدوري الممتاز للسيدات يوم الجمعة 12 سبتمبر 2025، في نسخة مرتقبة ينتظرها الشارع الرياضي بمزيد من الإثارة والتنافسية.