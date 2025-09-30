دوري أبطال آسيا 2.. النصر يواجه الزوراء العراقي بدون رونالدو

يحل فريق النصر الأول لكرة القدم، مساء اليوم الأربعاء، ضيفًا على نظيره الزوراء العراقي، على ملعب بغداد الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2.
ويسعى ممثل المملكة إلى مواصلة عروضه القوية، بعد فوزه العريض في الجولة الأولى على استقلال دوشنبه الطاجيكي بنتيجة (5-0)، في انطلاقة تؤكد جاهزيته للمنافسة على بطاقة التأهل.
ويسير الفريق النصراوي بقيادة مدربه البرتغالي "لويس خيسوس" على نسق تصاعدي منذ بداية الموسم، مع اعتماد سياسة التدوير للحفاظ على جاهزية لاعبيه، وهو ما دفع الجهاز الفني لاتخاذ قرار فني بعدم مرافقة قائد الفريق كريستيانو رونالدو إلى العراق، منحهًا راحة خلال هذه الجولة.
في المقابل، يتطلع فريق الزوراء إلى تعزيز بدايته الإيجابية في البطولة القارية، بعد فوزه على غوا الهندي (2-0) في الجولة الافتتاحية، مستفيدًا من عاملي الأرض والجمهور أمام النصر.